Чи скоротять субсидії
Перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак в ефірі національного телемарафону розповіла, що скорочення розміру субсидій на житлово-комунальне господарство в Україні не очікується.
Читайте також Прожитковий мінімум зріс: на скільки зміняться пенсії та соцвиплати у 2024 році
За її словами, система розрахунку субсидій спроєктована таким чином, щоб не більше як 15% доходів витрачалися на комунальні послуги.
Субсидія — найбільш живий інструмент соціальної підтримки, він дуже жваво реагує на зміну всіх показників. Після зростання соціальних виплат збільшиться розмір доходів громадян, і якщо не буде змін щодо тарифів, це може означати, що родина має більше доходів,
— зазначила Марчак.
Вона також наголосила на тому, що субсидії реагують на зміни тарифів і будь-які зміни витрат сімей на житлово-комунальні послуги, перераховуючи їх, щоб надавати адекватну підтримку сім'ям.
Загалом я хотіла б запевнити: точно не передбачається скорочення розміру субсидій і не відбуватиметься скорочення фінансування субсидій. Навпаки, на 2024 рік в державному бюджеті передбачено збільшення видатків на житлово-комунальні субсидії,
— додає чиновниця.
Як оформити субсидію
Основні документи, які потрібні надати для субсидії, це:
- заяву про призначення та надання житлової субсидії,
- декларацію про доходи й витрати осіб,
- додатково можна додати договір найму (оренди) житла, довідки про доходи, довідку ВПО, а також інші документи – підтвердження непроживання особи за місцем реєстрації.
Інші документи, що можуть вимагати у разі потреби:
- довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;
- довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;
- акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради;
- договори оренди житла в іншому місці тощо.