Прожиточный минимум в 2024 году

Согласно показателям бюджета на 2024 год прожиточный минимум станет больше на 331 гривну по сравнению с 2023 годом. Следовательно, общий размер с 2 589 гривен на одного человека вырастет до 2 920 гривен.

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Для разных категорий прожиточный минимум с 1 января составляет:

на детей до 6 лет – 2 563 гривны,

– 2 563 гривны, на детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен,

– 3 196 гривен, трудоспособные лица – 3 028 гривен,

– 3 028 гривен, лица, потерявшие трудоспособность – 2 361 гривну.

Важно! От уровня прожиточного уровня зависят и большинство социальных выплат в Украине, такие как пенсия и денежная помощь для разных категорий лиц.

Выплаты и пенсия

Минимальная пенсия равна прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Таким образом, с 1 января пенсия составляет 2 361 гривну.

равна прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Таким образом, с 1 января пенсия составляет 2 361 гривну. А максимальная пенсия составляет 10 таких прожиточных минимумов и составит в 2024 году уже 23 610 гривен.

составляет 10 таких прожиточных минимумов и составит в 2024 году уже 23 610 гривен. Средняя пенсия с 5311 гривен достигнет до 6 тысяч гривен.

Заметьте! В 2024 году предусмотрена индексация пенсий, как и в 2023 году. Она состоится в 3 этапа: январь, март и июль.