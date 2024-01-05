Почему происходит отмена пенсии

Пенсию отменяют только тем пенсионерам, которые ушли на заслуженный отдых за выслугой лет и при этом решили продолжить работу по специальности.

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Соответственно, если гражданин избрал сферу деятельности, не определенную ПФУ как особо опасную для здоровья, выплаты остаются.

Кто может выйти на пенсию по выслуге лет

Получать пенсию по выслуге лет могут лица вне зависимости от возраста, но при наличии специального стажа работы :

не менее 25 лет стажа – для артистов;

не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин – работникам авиации и лётно-испытательного состава;

не менее 25 лет стажа – для работников образования, здравоохранения и социального обеспечения;

не менее 25 лет, в том числе пребывания в составе сборных команд Украины не менее 6 лет – для спортсменов.

Пенсия по выслуге лет по достижении возраста от 50/55 лет мужчинами, от 45/50 – женщинами и при наличии соответствующего общего стажа, в частности стажа работы по профессии/должности назначается:

Диспетчерам, осуществляющим управление воздушным движением; инженерно-техническому составу гражданской авиации

Бортпроводникам.

Работникам железнодорожного транспорта и метрополитена.

Работникам, занятым на полевых геологоразведочных работах.

Работникам, занятым на лесозаготовках и лесосплаве.

Механизаторам (докерам-механизаторам) в портах.

Плав склада морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Когда украинцы могут выйти на пенсию

Официально выход на пенсию может происходить с 60 лет.

Однако это возможно при условии, что лицо получило достаточное количество стажа, в 2023 году этот минимальный показатель составляет 30 лет для женщин и 35 – для мужчин.

Если же человек хочет пойти на заслуженный отдых в 63 года требования несколько меньше: в таком случае нужно иметь минимум 20 лет стажа. А чтобы выйти на пенсию в 65 лет, минимальный показатель должен составлять 15 лет.