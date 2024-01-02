Как изменился страховой стаж

В прошлом году выйти на пенсию могли украинцы, достигшие 60 лет и 30 лет трудового стажа. Граждане со стажем более 20 лет могли претендовать на пенсию в возрасте 63 лет.

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Возраст выхода на пенсию зависит от того, сколько лет человек работал. Это может быть 60, 63 или 65 лет. Впрочем, согласно реформе пенсионной системы, ежегодно количество необходимого стажа для пенсионеров растет.

В 2024 году требования к страховому стажу ужесточились следующим образом:

в 60 лет нужно иметь 31 год страхового стажа,

в 63 года нужно иметь 21 год страхового стажа,

в 65 лет необходимо иметь 15 лет страхового стажа.

Если у человека не хватает трудового стажа, ему придется дождаться 65 лет для выхода на пенсию, поскольку для этого возраста требования к стажу не изменяются. Минимальный необходимый стаж для пенсии – 15 лет.

Как изменились пенсии

С 1 января в Украине вырос прожиточный минимум. Это приведет к увеличению минимальной пенсии с 2093 гривен до 2361 гривны.

Заметьте ! Максимальная пенсия, равная десяти минимальным, также выросла до 23 610 гривен вместо 20 930 гривен, которые были в 2023 году. Средняя пенсия по стране повысилась до 6 тысяч гривен.

Индексация пенсий в 2024 году состоится в три этапа: