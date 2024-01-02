Як змінився страховий стаж

Торік вийти на пенсію могли українці, які досягли 60 років і мали 30 років трудового стажу. Громадяни зі стажем понад 20 років могли претендувати на пенсію у віці 63 років.

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Вік виходу на пенсію, залежить від того, скільки років людина працювала. Це може бути 60, 63 або 65 років. Втім, відповідно до реформи пенсійної системи, щороку кількість необхідного стажу для пенсіонерів зростає.

У 2024 році вимоги до страхового стажу посилилися таким чином:

у 60 років потрібно мати 31 рік страхового стажу,

у 63 роки потрібно мати 21 рік страхового стажу,

у 65 років потрібно мати 15 років страхового стажу.

Якщо у людини не вистачає трудового стажу, їй доведеться дочекатися 65 років для виходу на пенсію, оскільки для цього віку вимоги до стажу не змінюються. Мінімальний необхідний стаж для пенсії – 15 років.

Як змінилися пенсії

З 1 січня в Україні зріс прожитковий мінімум. Це призведе до збільшення мінімальної пенсії з 2 093 гривень до 2 361 гривні.

Зауважте! Максимальна пенсія, яка дорівнює десяти мінімальним, також зросла до 23 610 гривень замість 20 930 гривень, які були у 2023 році. Середня пенсія у країні підвищилася до 6 тисяч гривень.

Індексація пенсій у 2024 році відбудеться в три етапи: