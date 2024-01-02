Яка пенсія вигідніша

Пенсія за віком може бути більш вигідною для осіб з ІІІ групою інвалідності, якщо вони мають повний відпрацьований стаж.

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Нагадаємо! Пенсія по інвалідності ІІІ групи становить 50% пенсії за віком – 1 934 гривень. Натомість мінімальний розмір виплат за віком становить 2 600 гривень (якщо є потрібний стаж), тому у цьому випадку, краще оформити саме їх.

Проте у випадку, якщо особа має І чи ІІ групу інвалідності, є велика ймовірність, що виплати за цим станом будуть більшими ніж за віком.

Щоб перейти з однієї пенсії на іншу, потрібно подати відповідну заяву до ПФУ. Нові виплати почнуть нараховувати з дати подачі заяви за матеріалами пенсійної справи. Враховувати будуть додаткові документи про стаж або стаж та заробіток, які не враховані у пенсійній справі, у тому числі після призначення пенсії.

Розмір пенсії по інвалідності

особам з інвалідністю І групи – 100% пенсії за віком,

особам з інвалідністю ІІ групи – 90% пенсії за віком,

особам з інвалідністю ІІІ групи – 50% пенсії за віком.

Зверніть увагу! Щоб вийти на пенсію за віком у 60 років, особа має набути повний стаж – для чоловіків 35 років та для жінок 30 років.