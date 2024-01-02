Какая пенсия выгоднее

Пенсия по возрасту может быть более выгодной для лиц с третьей группой инвалидности, если они имеют полный отработанный стаж.

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Напомним! Пенсия по инвалидности ІІІ группы составляет 50% пенсии по возрасту – 1934 гривен. В то же время минимальный размер выплат по возрасту составляет 2 600 гривен (если есть нужный стаж), поэтому в этом случае лучше оформить именно их.

Однако в случае, если лицо имеет I или II группу инвалидности, есть большая вероятность, что выплаты по этому состоянию будут больше, чем по возрасту.

Чтобы перейти с одной пенсии на другую, нужно подать заявление в ПФУ. Новые выплаты начнут начислять с даты подачи заявления по материалам пенсионного дела. Учитывать будут дополнительные документы о стаже или стаже и заработке, которые не учтены по пенсионному делу, в том числе после назначения пенсии.

Размер пенсии по инвалидности

лицам с инвалидностью I группы – 100% пенсии по возрасту,

лицам с инвалидностью II группы – 90% пенсии по возрасту,

лицам с инвалидностью ІІІ группы – 50% пенсии по возрасту.

Обратите внимание! Чтобы выйти на пенсию по возрасту в 60 лет, человек должен получить полный стаж – для мужчин 35 лет и для женщин 30 лет.