Какая пенсия выгоднее
Пенсия по возрасту может быть более выгодной для лиц с третьей группой инвалидности, если они имеют полный отработанный стаж.
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Однако в случае, если лицо имеет I или II группу инвалидности, есть большая вероятность, что выплаты по этому состоянию будут больше, чем по возрасту.
Чтобы перейти с одной пенсии на другую, нужно подать заявление в ПФУ. Новые выплаты начнут начислять с даты подачи заявления по материалам пенсионного дела. Учитывать будут дополнительные документы о стаже или стаже и заработке, которые не учтены по пенсионному делу, в том числе после назначения пенсии.
Размер пенсии по инвалидности
- лицам с инвалидностью I группы – 100% пенсии по возрасту,
- лицам с инвалидностью II группы – 90% пенсии по возрасту,
- лицам с инвалидностью ІІІ группы – 50% пенсии по возрасту.