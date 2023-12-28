Как вырастет минимальная пенсия в 2024 году

С 1 января 2024 года минимальная пенсия составит 2 361 гривну вместо 2 093 гривен. Соответственно, максимальная пенсия будет 23 610 гривен вместо 20 930 гривен.

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Следует отметить и то, что в 2024 году вырастут все пенсии. Масштабная индексация ожидается в начале марта. Своевременность проведения перерасчета зависит от того, какой будет ситуация на фронте.

Какие пенсии имеют украинцы сейчас:

0,6% граждан имеют до 2 000 гривен.

10,4% – более 10 000 гривен.

15% – от 4 001 до 5 000 гривен.

21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен.

23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен.

29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен.

Кому снизят пенсию

Политический деятель Роксолана Пидласа сообщила, что в новом году некоторым гражданам снизят пенсию, передает 24 Канал. Речь идет о лицах, имеющих неправомерно большие выплаты.

Роксолана Пидласа Председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Те, кто сейчас получает самые маленькие пенсии, будут иметь рост выплат. В то же время, для чиновников, которые вышли на пенсию и получают какие-то астрономические суммы, мы планируем снижение таких пенсий. Все это делается для того, чтобы солидарная пенсионная система была справедливее.

Также в новом году планируется введение системы пенсионных баллов. По состоянию на теперь, изменилась формула для расчета пенсии, и поэтому некоторые пенсионеры имеют уменьшенные выплаты.