Як зросте мінімальна пенсія у 2024 році
З 1 січня 2024 року мінімальна пенсія становитиме 2 361 гривні замість 2 093 гривень. Відповідно максимальна пенсія виплата буде 23 610 гривень замість 20 930 гривень.
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Варто зазначити і те, що у 2024 році зростуть усі пенсії. Масштабна індексація очікується на початку березня. Вчасність проведення перерахунку залежить від того, якою буде ситуація на фронті.
Які пенсії мають українці зараз:
- 0,6% громадян мають до 2 000 гривень.
- 10,4% – більш як 10 000 гривень.
- 15% – від 4 001 до 5 000 гривень.
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень.
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.
- 29,5% – від 2 001 до 3 000 гривень.
Кому зменшать пенсію
Політична діячка Роксолана Підласа повідомила, що у новому році деяким громадянам зменшать пенсію, передає 24 Канал. Йдеться про тих осіб, які мають неправомірно великі виплати.
Ті, хто зараз отримує найменші пенсії, матимуть зростання виплат. Водночас для чиновників, які вийшли на пенсію й отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була більш справедливою.
Також у новому році планується введення системи пенсійних балів. Станом на зараз, змінилась формула для розрахунку пенсії і через це певні пенсіонери мають зменшені виплати.