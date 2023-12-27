Что будет влиять на стоимость топлива
К любым прогнозам стоимости топлива следует относиться с осторожностью, пояснил в комментарии 24 Канала эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. Он считает, что цены на разные виды горючего вряд ли будут оставаться постоянными.
Читайте также Как подорожает горючее в 2024 году - прогнозы эксперта
Все потому, что Нацбанк делает свои прогнозы только на основе нефтяных котировок.
Все прогнозы строятся исключительно на ретроспективном поведении этих котировок. Но так оно не работает, поэтому к прогнозам Нацбанка относительно цен на нефтепродукты, мне кажется, стоит относиться чрезвычайно осторожно.
На рост цен на топливо могут повлиять такие факторы, как инфляция, которая сохранится в следующем году, и девальвация, которую прогнозирует НБУ.
Если говорить о нефтяных котировках, то оснований по поводу их существенного изменения нет. Поскольку спрос и предложение существенно не изменяются,
– говорит Рябцев.
Если рассматривать другие факторы, которые могут повлиять на цены на топливо, то в Украине ожидается незначительное изменение спроса на нефтепродукты, поскольку объемы перевозок не предполагаются увеличиваться, и экономический рост в целом не ожидается.
Следует отметить, что изменение налоговой нагрузки может повлиять на цены, но такие изменения возможны только с 1 июля следующего года.
Сколько стоит топливо в Украине.
За данным Консалтинговой группы А-95, по состоянию на 26 декабря, бензин, дизтопливо и автогаз стоили:
- А-95 премиум – 55,06 гривны за литр;
- А-95 – 52,04 гривны за литр;
- А-92 – 49,27 гривны за литр;
- дизтопливо – 52,21 гривны за литр;
- автогаз – 31,96 гривны за литр.
Средние цены на топливо в 2024 году: