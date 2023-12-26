Будет ли дорожать горючее

В 2024 году стоимость горючего может зависеть от разных причин. По мнению Геннадия Рябцева, все будет зависеть от обстоятельств, и возможна ситуация, когда, например, польские перевозчики могут заблокировать пункты пропуска вдоль западной границы Украины, что приведет к определенной нехватке. 24 Канал.

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Если к польским перевозчикам присоединятся еще словаки, то для украинцев это может стать большей проблемой. Однако эксперт не считает, что возможно повышение цен на топливо в 2 гривны в следующем году, и считает подобные прогнозы чрезмерными.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам Могу сказать, что будет повышение, но роста кризисного или существенного не ожидают. Для этого пока нет оснований.

Любопытно! По словам Рябцева, повлиять на цены может изменение налоговой нагрузки, но оно возможно только с 1 июля следующего года.

Какие цены на топливо сегодня

По текущим ценам на топливо, на 26 декабря Консалтинговая группа А-95 фиксирует следующие цены:

А-95 премиум – 54,61 гривны за литр;

А-95 – 51,64 гривны за литр;

А-92 – 48,58 гривны за литр;

дизтопливо – 51,82 гривны за литр;

автогаз – 30,49 гривны за литр.

Следует отметить, что цены на горючее несколько снизились, поскольку более недели назад они были на 1 гривну выше. Особо отмечается значительное снижение цен на автогаз – почти на 3 гривны.