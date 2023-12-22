Как изменились цены

За последнюю неделю цены на бензин А-95 упали в среднем на 65 копеек за литр и теперь стоят 51,78 гривен за литр. Бензин А-95 премиум подешевел на 81 копейку за литр и стоит 54,77 гривен за литр. Цены на дизельное топливо снизились на 38 копеек за литр и составляют 52,01 гривну за литр.

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На АЗС ОККО и WOG цены на бензины снизились на 1 гривну за литр: А-95 теперь стоит 54,99 гривен за литр, А-95+ – 56,99 гривен за литр. Цена на дизельное горючее в этих сетях осталась без изменений и составляет 54,99 гривен за литр.

А компания UPG снизила цены на бензины на 1,1 гривны за литр: А-95 теперь стоит 50,60 гривен за литр, А-95+ – 54,20 гривен за литр. Цены на бензины на АЗС KLO снизились на 50 копеек за литр.

Некоторые другие сети, такие как Amic, Chipo, Mango, VostokGaz, Neftek, ZOG, RLS и другие, также снизили цены на все виды горючего на сумму от 0,12 до 2,5 гривен за литр.