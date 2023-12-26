Чи дорожчатиме пальне

У 2024 році вартість пального може залежати від різних причин. На думку Геннадія Рябцева, все буде залежати від обставин, і можлива ситуація, коли, наприклад, польські перевізники можуть заблокувати пункти пропуску вздовж західного кордону України, що призведе до певної нестачі, передає 24 Канал.

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Якщо до польських перевізників приєднаються ще й словаки, то для українців це може стати більшою проблемою. Однак експерт не вважає, що можливе підвищення цін на пальне у 2 гривні в наступному році, і вважає такі прогнози надмірними.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань Можу сказати, що буде підвищення, але зростання кризового чи суттєвого не очікують. Для цього поки відсутні підстави.

Цікаво! За словами Рябцева вплинути на ціни може змінення податкового навантаження, але воно можливо лише з 1 липня наступного року.

Які ціни на пальне сьогодні

Щодо поточних цін на пальне, на 26 грудня Консалтингова група А-95 фіксує такі ціни:

А-95 преміум – 54,61 гривні за літр;

А-95 – 51,64 гривні за літр;

А-92 – 48,58 гривні за літр;

дизпаливо – 51,82 гривні за літр;

автогаз – 30,49 гривні за літр.

Слід зазначити, що ціни на пальне дещо знизилися, оскільки понад тиждень тому вони були на 1 гривню вищі. Особливо відзначається значне зниження цін на автогаз – майже на 3 гривні.