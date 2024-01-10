Как изменится валютный рынок в 2024 году

Банкир Владимир Лепушинский отмечает, что НБУ не будет прогнозировать обменный курс на следующий год. В то же время регулятор продолжит политику либерализации.

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Владимир Лепушинский Директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сохранение курсовой устойчивости – одна из приоритетных задач НБУ на 2024 год. Продолжится работа по последовательной реализации стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Лепушинский также отмечает, что НБУ будет и дальше минимизировать множественность обменных курсов. Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук считает, что регулятор и дальше сможет контролировать ситуацию на рынке, даже без использования резервов. Это вероятно, если размер международной помощи будет по меньшей мере 28 – 30 миллиардов гривен.

Ваврищук отмечает, что, по его мнению, обменный курс будет на уровне 40,5 – 41 гривна за доллар в конце года. Для сравнения, в тот же период 2023 года курс вырос почти до 39 гривен.

Происходит ли девальвация гривны

Директор по инвестициям Capital Times Артем Щербина выразил ожидания относительно вероятной девальвации гривны. Тенденции к этому начались еще в конце прошлого года.

Артем Щербина Директор по инвестициям Capital Times Основные аргументы: отсутствие достаточного объема международного финансирования для пополнения резервов НБУ, а следовательно – меньше инструментов удержания курса – проблема критического дефицита бюджета и слабого экспорта – при таких условиях возможно покрытие дефицита за счет эмиссии.

Эксперты также отметили следующие аспекты урегулирования валютного рынка: