Яким буде курс долара з 1 лютого

У лютому тенденції на валютному ринку можуть бути більш оптимістичними, ніж на початку року. Тобто курсова ситуація буде фактичним продовженням другої половини січня.

Що буде з курсом

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що у лютому зникнуть деякі фактори тиску на валютний ринок. Йдеться про вплив інформаційних вкидів на дестабілізацію курсу.

Читайте також Україна може припинити імпорт газу та почати експортувати електроенергію, – Галущенко

Лєсовий наголошує, що головні виразники ситуації на міжбанку скоріше за все не зміняться. За умов щоденних і різноспрямованих коливань, поточні курсові зміни не перевищать 0,2 гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку З огляду на події останнього кварталу 2023 року можна припустити, що оптимальний обсяг валютних інтервенцій може скласти до 2,5 – 3 мільярди доларів на місяць. Звісно, головне завдання – це встановлення та подальше утримування рівноваги між попитом і пропозицією. Тому ми не виключаємо, що періодично обсяг інтервенцій може зростати до 800 – 900 мільйонів доларів на тиждень.

До того ж різниця між курсами купівлі та продажу не буде більшою за 0,1 гривні. Крім того, міжбанківський курс залишиться в основі формування курсів на готівковому ринку з додаванням незначного заробітку фінансових установ та витрат на підкріплення готівкою.

Можна очікувати, що протягом місяця основні коливання курсів на міжбанку відбуватимуться в коридорах 37 – 39 гривень за долар та 40,5 – 42,5 гривні за євро. На готівковому ринку та 37,5 – 39,5 гривень за долар та 40 – 43 гривень за євро,

– прогнозує Лєсовий.

Як зміниться готівковий ринок

На готівковому ринку пануватиме конкуренція курсів купівлі. Водночас регулятор продовжить стратегію лібералізації валютного ринку. Головними ознаками готівкового ринку стануть:

різниця курсів купівлі у банках та обмінних пунктах може бути мінімальною до 0,1 – 0,2 гривні;

курси продажу в банках можуть стати в середньому 0,6 гривні, в обмінних пунктах – до 1 гривні;

поточні коливання на готівковому ринку не перевищать 0,3 – 0,5 гривні.

Що впливатиме на валютний ринок

За розрахунками уряду, у 2024 році Україна потребуватиме близько 3 мільярди доларів щомісяця. Питання отримання цих коштів може розв’язатися саме у наступному місяці.

Очікується, що 1 лютого може бути ухвалений довгостроковий пакет підтримки ЄС у розмірі 50 мільярдів євро, а вже наступного дня Конгрес США може схвалити допомогу на 61 мільярд доларів.Важливим стане й подальше обговорення конфіскації 300 мільярдів доларів заморожених російських активів на відбудову України.

За останньою інформацією Мінфін США готовий виділити до 12 мільярдів доларів на покриття соціальних видатків та підтримку економіки країни в умовах війни.

Також на валютний ринок вплинуть:

протидія агресору та відновлення після руйнувань;

розвиток експорту та збільшення валютного виторгу;

подальший розвиток економіки країни.

За прогнозом Світового банку зростання економіки України у 2024 році складе 3,2%.