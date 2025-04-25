500 євро в гривнях: скільки це зараз

Курс євро вагомо зріс у квітні. Зараз ситуація більш-менш стабільна. Коливання, що відбуваються майже незначні.

Який зараз курс євро в Україні

Станом на 25 квітня, офіційний курс євро складає – 47,42 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як повідомляє "Мінфін", середній банківський курс євро зараз такий:

купівля – 47,10 гривні за євро;

продаж – 47,82 гривні за євро.

В обмінниках, своєю чергою, ситуація змінилась так:

купівля – 47,50 гривні за євро;

продаж – 47,70 гривні за євро.

У скільки сьогодні обійдеться покупка 500 євро

для придбання 500 євро у банку сьогодні буде потрібно приблизно – 23 910 гривень;

щоб купити 500 євро в обміннику необхідно мати уже орієнтовно – 23 850 гривень.

Скільки сьогодні можна виручити за здачу 500 євро

якщо обмінювати 500 євро в банку, можна отримати приблизно – 23 550 гривень;

при обміні 500 євро в обміннику, є можливість виручити десь – 23 750 гривень.

Зверніть увагу! Курс залежить від місця, де відбувається обмін і може відрізнятися від вказаного.