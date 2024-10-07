Євро стрімко летить униз: як змінився курс валют за вихідні

У банках і на чорному ринку курс долара залишився стабільним, без значних коливань. Натомість курс євро значно знизився як при купівлі, так і при продажі валюти. А в обмінниках вартість євро суттєво "обвалилась".

Курс валют у банках

Станом на ранок 7 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,05 гривні (-5 копійок проти 4 жовтня) та продаж – по 41,50 гривні (-5 копійок від 4 жовтня).

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Купівля євро відбувається по 45,20 гривні (-25 копійок), а продаж – по 45,85 гривні (-15 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,43 гривні (-3 копійки), а продати – по 41,50 гривні (без змін).

(-3 копійки), а продати – по (без змін). Купівля євро по 45,67 гривні (-18 копійок), а продаж по 45,85 гривні (-18 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,83 гривні (-38 копійок), а продають – по 41,52 гривні (-8 копійок), за даними finance.ua.

(-38 копійок), а продають – по (-8 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 45,19 гривні (-51 копійка), а продають – по 46,08 гривні (-19 копійок).

Що буде із курсом валюти цього тижня

Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ, пояснив для 24 Каналу, що валютний ринок функціонує за своїми власними законами. В першу чергу, його динаміка залежить від стратегії регулятора, яка спрямована на балансування попиту і пропозиції, а також від ряду економічних факторів, що прямо або опосередковано впливають на ринок.

Лєсовий зазначив, що часті та іноді надмірні інформаційні хвилювання щодо курсових прогнозів на 2025 рік, обсягів макрофінансування, ситуації в енергетичному секторі взимку та інших питань можуть погіршити настрій суспільства, проте не здатні викликати ажіотаж або паніку. Це, зокрема, пов'язано з відсутністю дефіциту валюти.