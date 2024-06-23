Понад 40 тисяч гривень: скільки для українців коштуватиме 1 000 євро
23 червня 2024, 12:20Читать новость на русском
Протягом першого місяця літа курс євро дещо зміцнив свої позиції на ринку. Відповідно 1 000 євро для українців теж стала дорожчою.
Скільки коштуватиме 1 000 євро
- За офіційним курсом
За даними НБУ, офіційний курс євро 21 червня становив 43,42 гривні. Тож за 1 000 євро українцям доведеться заплатити 43 420 гривень.
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- На готівковому ринку
А от на готівковому ринку курс євро 21 червня склав 43,80 – 44,20 гривні. Проте найбільшу ціну можна спостерігати в обмінниках.
Курс євро наступного тижня
Тарас Лєсовий дав наступний прогноз щодо курсу долара на наступному тижні для 24 Каналу.
- Коридори валютних коливань: міжбанк — 43 – 45 гривні за євро, готівковий ринок — 43 – 46 гривні за євро.
- Поточні (щоденні) курсові коливання: міжбанк — до 0,2 – 0,3 гривні, комбанки — до 0,3 – 0,5 гривні, обмінні пункти — до 0,5 гривні.
- Різниця між курсами купівлі та продажу: міжбанк — до 0,1 гривні за євро, комерційні банки — до 0,8 – 1 гривні за євро, обмінні пункти — до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.
- Різниця курсів купівлі: комбанки — 0,3 – 0,5 за євро, обмінні пункти — 0,5 – 0,7 за євро.
- Різниця курсів продажу: комбанки — 0,2 – 0,3 гривні за євро, обмінні пункти — до 0,5 гривні за євро.
- Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку — 0,3 – 0,5 гривні.
- Середні курсові відхилення протягом тижня: до 2% від стартового курсу тижня.