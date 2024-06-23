Сколько будет стоить 1 000 евро

По официальному курсу

По данным НБУ, официальный курс евро 21 июня составил 43,42 гривны. Поэтому за 1 000 евро украинцам придется заплатить 43 420 гривен.

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На наличном рынке

А вот на наличном рынке курс евро 21 июня составил 43,80 – 44,20 гривны. Однако наибольшую цену можно наблюдать в обменниках.

Курс евро на следующей неделе

Тарас Лесовой дал следующий прогноз относительно курса доллара на следующей неделе для 24 Канала.