Сколько будет стоить 1 000 евро
- По официальному курсу
По данным НБУ, официальный курс евро 21 июня составил 43,42 гривны. Поэтому за 1 000 евро украинцам придется заплатить 43 420 гривен.
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- На наличном рынке
А вот на наличном рынке курс евро 21 июня составил 43,80 – 44,20 гривны. Однако наибольшую цену можно наблюдать в обменниках.
Курс евро на следующей неделе
Тарас Лесовой дал следующий прогноз относительно курса доллара на следующей неделе для 24 Канала.
- Коридоры валютных колебаний: межбанк – 43 – 45 гривны за евро, наличный рынок – 43 – 46 гривны за евро.
- Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.
- Разница курсов покупки: комбанки – 0,3 – 0,5 за евро, обменные пункты – 0,5 – 0,7 за евро.
- Разница курсов продажи: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – до 0,5 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,3 – 0,5 гривны.
- Средние курсовые отклонения в течение недели: до 2% от стартового курса недели.