Стоит ли покупать доллар летом

Как рассказал 24 Каналу эксперт Даниил Монин, если у населения есть свободные деньги, то таки стоит покупать доллары, ведь точно неизвестно как поведет себя Нацбанк в своей политике.

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В то же время Монин добавляет, что в последние месяцы регулятор проводил политику управляемой девальвации и постепенно ослаблял гривну.

Напоминаем! Нацбанк, по состоянию на 14 июня, впервые в истории установил курс доллара на исторически высоком уровне – почти 40,70 гривны за валюту.

Даниил Монин Экономист И это даже с учетом прихода 9 миллиардов долларов внешней помощи. Думаю вряд ли он изменит политику летом.

Что прогнозируют эксперты

Монин считает, что падение курса доллара в конце лета маловероятно. То есть ниже 40 гривен за валюту доллар вряд ли будет.

В то же время в конце июня, по словам Тараса Лесового, на рынке не стоит ожидать неожиданных и резких процессов.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Международная поддержка, в том числе и финансовая, является достаточно весомым аргументом для стабильности экономики. Ведь Украина получила мощную поддержку на Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине.

Ожидается, что на следующей неделе коридоры валютных колебаний на межбанке будут в пределах 40 – 41 гривны за доллар.