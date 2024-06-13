Новый максимум

Официальный курс доллара и евро 14 июня, по данным Нацбанка будет следующим:

доллар – 40,69 гривны,

евро – 43,88 гривны.

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Напомним! Предыдущий раз официальный курс обновлял максимум 3 июня, когда он составлял 40,53 гривны.

Какой официальный курс сегодня

Сегодня, 13 июня, официальный курс составляет 40,44 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 7 копеек против 12 июня. Относительно евро, то на сегодня его цена составляла 43,53 гривны, что на 8 копеек больше, чем вчера.

Курс на наличном рынке

На утро 13 июня мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,36 гривны, а продажа – 40,90 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,52 гривны , а продажа – 40,95 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,85 гривны, а продажа – 40,95 гривны.

Какую стоимость доллара прогнозируют

На следующей неделе, как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, не стоит ожидать существенных изменений на валютном рынке.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На валютном рынке июнь можно назвать периодом "электродоллара", когда электроэнергия станет главным внешним фактором, от которого могут зависеть валютные курсы.

Лесовой прогнозирует, что в течение 17 июня по 23 июня на межбанке доллар будет на уровне 40 – 41 гривны, а евро – в пределах 43 – 45 гривен.

Ожидаемое "замораживание" девальвационных процессов, вероятно, продлится как минимум до конца июня. А это означает, что можно рассчитывать на достаточно стабильные курсовые показатели,

– добавляет банкир.

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