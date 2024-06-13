Новий максимум

Офіційний курс долара та євро 14 червня, за даними Нацбанку буде наступним:

долар – 40,69 гривні,

євро – 43,88 гривні.

Читайте також НБУ знову знизив облікову ставку: яка ситуація з інфляцією й чого чекати далі

Нагадаємо! Попередній раз офіційний курс оновлював максимум 3 червня, коли він складав 40,53 гривні.

Який офіційний курс сьогодні

Сьогодні, 13 червня, офіційний курс становить 40,44 гривні за долар. Вартість долара впала на 7 копійок проти 12 червня. Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,53 гривні, що на 8 копійок більше, ніж вчора.

Курс на готівковому ринку

На ранок 13 червня травня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,36 гривні, а продаж – 40,90 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40,52 гривні , а продаж – 40,95 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,85 гривні, а продаж – 40,95 гривні.

Яку вартість долара прогнозують

Наступного тижня, як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, не варто очікувати суттєвих змін на валютному ринку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку На валютному ринку червень можна назвати періодом "електродолару", коли електроенергія стане головним зовнішнім чинником, від якого можуть залежати валютні курси.

Лєсовий прогнозує, що впродовж 17 червня по 23 червня на міжбанку долар буде на рівні 40 – 41 гривні, а євро – в межах 43 – 45 гривень.

Очікуване "заморожування" девальваційних процесів, ймовірно, триватиме щонайменше до кінця червня. А це означає, що можна розраховувати на досить стабільні курсові показники,

– додає банкір.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька кліків.