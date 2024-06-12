Офіційний курс 12 червня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,51 гривні за долар. Вартість долара виросла на 9 копійок проти 10 червня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,45 гривні, що на 2 копійки менше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 13 червня:

долар – 40,44 гривні,

євро – 43,53 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 12 червня травня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,35 гривні, а продаж – 40,90 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40,20 гривні , а продаж – 40,90 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,80 гривні, а продаж – 40,89 гривні.

Що буде з курсом на готівковому ринку

Як розповіла 24 Каналу банкірка Анна Золотько, цього тижня на ринку буде менша волатильність, аніж минулого тижня. Це відбудеться через вичерпання ефекту перехідної дати.

Банкірка каже, що не виключенням є, що курс долар може спробувати подолати позначку у 41 гривню незабаром.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank У готівковому сегменті не виключені спроби подолати позначку 41 гривню за долар, хоча ймовірність закріпитися вище неї доволі низька.

Очікується, що американська валюта може протягом тижня коливатися – від 40,6 гривні до 41,3 гривні за долар.

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