Чи варто купувати долар влітку

Як розповів 24 Каналу експерт Данило Монін, якщо в населення є вільні гроші, то таки варто купувати долари, адже точно невідомо як поведеться Нацбанк у своїй політиці.

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Водночас Монін додає, що в останні місяці регулятор проводив політику керованої девальвації та поступово послаблював гривню.

Нагадуємо! Нацбанк, станом на 14 червня, вперше в історії встановив курс долара на історично високому рівні – майже 40,70 гривні за валюту.

Данило Монін Економіст І це навіть з урахуванням приходу 9 мільярдів доларів зовнішньої допомоги. Думаю навряд чи він змінить політику влітку.

Що прогнозують експерти

Монін вважає, що падіння курсу долара наприкінці літа малоймовірне. Тобто нижче 40 гривень за валюту долар навряд чи буде.

Водночас наприкінці червня, за словами Тараса Лєсового, на ринку не варто очікувати неочікуваних та різких процесів.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Міжнародна підтримка, в тому числі й фінансова, є досить вагомим аргументом для стабільності економіки. Адже Україна отримала потужну підтримку на Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні.

Очікується, що наступного тижня коридори валютних коливань на міжбанку будуть в межах 40 – 41 гривні за долар.