У скільки гривень обійдеться покупка 300 євро перед Великоднем

Протягом квітня курс євро зазнав вагомих коливань. Валюта помітно подорожчала. Зараз ситуація на валютному ринку стабільна.

Який зараз курс євро

18 квітня офіційний курс євро сягнув 47 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як повідомляє "Мінфін", середній курс євро у банках такий:

купівля – 46,60 гривні за євро;

продаж – 47,40 гривні за євро.

А от в обмінниках середній курс євро змінився так:

купівля – 46,80 гривні за євро;

продаж – 47,01 гривні за євро.

За скільки сьогодні можна купити 300 євро

щоб купити 300 євро у банку сьогодні потрібно витратити приблизно – 14 220 гривень;

для придбання 300 євро в обміннику необхідно мати уже – 14 103 гривень.

Скільки можна виручити за здачу 300 євро 18 квітня