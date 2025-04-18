Який зараз курс євро
18 квітня офіційний курс євро сягнув 47 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як повідомляє "Мінфін", середній курс євро у банках такий:
- купівля – 46,60 гривні за євро;
- продаж – 47,40 гривні за євро.
А от в обмінниках середній курс євро змінився так:
- купівля – 46,80 гривні за євро;
- продаж – 47,01 гривні за євро.
За скільки сьогодні можна купити 300 євро
- щоб купити 300 євро у банку сьогодні потрібно витратити приблизно – 14 220 гривень;
- для придбання 300 євро в обміннику необхідно мати уже – 14 103 гривень.
Скільки можна виручити за здачу 300 євро 18 квітня
- якщо здавати 300 євро у банку, можна отримати в середньому – 13 980 гривень;
- при обміні 300 євро в обміннику, вдасться виручити приблизно – 14 040 гривень.