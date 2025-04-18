Какой сейчас курс евро

18 апреля официальный курс евро достиг 47 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как сообщает "Минфин", средний курс евро в банках таков:

  • покупка – 46,60 гривны за евро;
  • продажа – 47,40 гривны за евро.

А вот в обменниках средний курс евро изменился так:

  • покупка – 46,80 гривны за евро;
  • продажа – 47,01 гривны за евро.

За сколько сегодня можно купить 300 евро

  • чтобы купить 300 евро в банке сегодня нужно потратить примерно – 14 220 гривен;
  • для приобретения 300 евро в обменнике необходимо иметь уже – 14 103 гривен.

Сколько можно выручить за сдачу 300 евро 18 апреля

  • если сдавать 300 евро в банке, можно получить в среднем – 13 980 гривен;
  • при обмене 300 евро в обменнике, удастся выручить примерно – 14 040 гривен.