Какой сейчас курс евро

18 апреля официальный курс евро достиг 47 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Как сообщает "Минфин", средний курс евро в банках таков:

покупка – 46,60 гривны за евро;

продажа – 47,40 гривны за евро.

А вот в обменниках средний курс евро изменился так:

покупка – 46,80 гривны за евро;

продажа – 47,01 гривны за евро.

За сколько сегодня можно купить 300 евро

чтобы купить 300 евро в банке сегодня нужно потратить примерно – 14 220 гривен;

для приобретения 300 евро в обменнике необходимо иметь уже – 14 103 гривен.

Сколько можно выручить за сдачу 300 евро 18 апреля