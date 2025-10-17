У банках і обмінниках злет ціни: як зріс курс злотого 17 жовтня
- Офіційний курс злотого 17 жовтня за НБУ становить 11,41 гривень, зріс на 1 копійку від 16 жовтня.
- У банках середній курс купівлі злотого 11,10 гривень, продажу – 11,8 гривень, тоді як в обмінниках купівля – 11,40 гривень, продажу – 11,49 гривень.
16 жовтня НБУ різко підняв курс злотого, а 1 жовтня ціна піднялась у банках та обмінниках. Курс для купівлі та продажу зріс на 3-10 копійок за добу.
Який курс злотого за НБУ 17 жовтня?
Офіційний курс злотого 17 жовтня сягнув 11,41 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.
Його вартість зросла на 1 копійку порівняно із 16 жовтня. Курс продовжує стрімко зростати упродовж кількох днів.
Динаміка курсу злотого за тиждень / інфографіка "Мінфіну"
Який курс злотого у банках і обмінниках?
За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 17 жовтня такий:
- купівля – 11,10 гривні за злотий (+10 копійок у порівнянні із 16 жовтня);
- продаж – 11,8 гривні за злотий (+5 копійок у порівнянні із 16 жовтня).
Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:
- купівля – 11,40 гривні за злотий (+3 копійки у порівнянні із 16 жовтня);
- продаж – 11,49 гривні за злотий (+4 копійки у порівнянні із 16 жовтня).
Скільки гривень у 100 злотих?
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 180 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 149 гривень.
За скільки гривень можна купити 100 злотих?
Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:
- у банку – 1 110 гривень за 100 злотих;
- в обміннику – 1 140 гривень за 100 злотих.
