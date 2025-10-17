Укр Рус
Економіка Макроекономіка У банках та обмінниках злет ціни: як зріс курс злотого 17 жовтня
17 жовтня, 11:35
2

У банках і обмінниках злет ціни: як зріс курс злотого 17 жовтня

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Офіційний курс злотого 17 жовтня за НБУ становить 11,41 гривень, зріс на 1 копійку від 16 жовтня.
  • У банках середній курс купівлі злотого 11,10 гривень, продажу – 11,8 гривень, тоді як в обмінниках купівля – 11,40 гривень, продажу – 11,49 гривень.

16 жовтня НБУ різко підняв курс злотого, а 1 жовтня ціна піднялась у банках та обмінниках. Курс для купівлі та продажу зріс на 3-10 копійок за добу.

Який курс злотого за НБУ 17 жовтня?

Офіційний курс злотого 17 жовтня сягнув 11,41 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

Дивіться також Валюта зросла на пів гривні: чи перетнуло євро психологічну позначку в 49 гривень 

Його вартість зросла на 1 копійку порівняно із 16 жовтня. Курс продовжує стрімко зростати упродовж кількох днів.

Динаміка курсу злотого за тиждень / інфографіка "Мінфіну"

Який курс злотого у банках і обмінниках?

За даними "Мінфіну", середній курс злотого у банках 17 жовтня такий:

  • купівля – 11,10 гривні за злотий (+10 копійок у порівнянні із 16 жовтня);
  • продаж – 11,8 гривні за злотий (+5 копійок у порівнянні із 16 жовтня).

Натомість середня вартість злотого в обмінниках така:

  • купівля – 11,40 гривні за злотий (+3 копійки у порівнянні із 16 жовтня);
  • продаж – 11,49 гривні за злотий (+4 копійки у порівнянні із 16 жовтня).

Скільки гривень у 100 злотих?

  • якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати 1 180 гривень;
  • при обміні 100 злотих в обміннику, вдасться отримати 1 149 гривень.

За скільки гривень можна купити 100 злотих?

Сума злотих, які можна купити, також залежить від місця:

  • у банку – 1 110 гривень за 100 злотих;
  • в обміннику – 1 140 гривень за 100 злотих.

Головні новини про курси валют

  • Долар падає через очікування зниження ставок ФРС у найближчі місяці. Євро, австралійський долар, японська єна та фунт стерлінгів зросли відносно долара.

  • Політична нестабільність у Франції призвела до послаблення євро, що вплинуло на його курс відносно гривні, але експерт Ярослав Жаліло вважає, що це не матиме значних наслідків. Він радить українцям заощаджувати в євро через невизначену перспективу долара.