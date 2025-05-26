26 травня, 09:55
Зміни напередодні літа: що відбувається з курсом злотого в кінці травня 2025
Основні тези
- Офіційний курс злотого в Україні станом на 26 травня 2025 року становить 11,03 гривні, що на 2 копійки менше, ніж 23 травня.
- Середній курс злотого в банках: купівля – 10,75 грн, продаж – 11,40 грн; в обмінниках: купівля – 11 грн, продаж – 11,10 грн.
Ситуація на валютному ринку стабільна. Коливання курсу злотого, що відбуваються, майже невідчутні.
Як змінився офіційний курс злотого в Україні
Станом на 26 травня, офіційний курс злотого – 11,03 гривні (-2 копійки, порівняно з 23 травня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також Трамп відклав введення 50% мит на товари з ЄС
Який курс злотого в банках та обмінниках після вихідних
Як показують дані "Мінфіну", середній курс злотого у банках зараз такий:
- купівля – 10,75 гривні за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 23 травня);
- продаж – 11,40 гривні за злотий (+5 копійок).
А в обмінниках ситуація змінилась так:
- купівля – 11 гривні за злотий (+4 копійки);
- продаж – 11,10 гривні за злотий (+3 копійки).
Скільки сьогодні треба гривень, щоб купити 100 злотих
- для придбання 100 злотих в банку потрібно мати приблизно – 1 140 гривень
- аби купити 100 злотих в обміннику, необхідно уже в середньому – 1 110 гривень.
Яку суму можна виручити за 100 злотих
- якщо обмінювати 100 злотих в банку, можна отримати орієнтовно – 1 075 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, можна виручити в середньому – 1 100 гривень.