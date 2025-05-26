Зміни напередодні літа: що відбувається з курсом злотого в кінці травня 2025

Ситуація на валютному ринку стабільна. Коливання курсу злотого, що відбуваються, майже невідчутні.

Як змінився офіційний курс злотого в Україні

Станом на 26 травня, офіційний курс злотого – 11,03 гривні (-2 копійки, порівняно з 23 травня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Який курс злотого в банках та обмінниках після вихідних

Як показують дані "Мінфіну", середній курс злотого у банках зараз такий:

купівля – 10,75 гривні за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 23 травня);

продаж – 11,40 гривні за злотий (+5 копійок).

А в обмінниках ситуація змінилась так:

купівля – 11 гривні за злотий (+4 копійки);

продаж – 11,10 гривні за злотий (+3 копійки).

Скільки сьогодні треба гривень, щоб купити 100 злотих

для придбання 100 злотих в банку потрібно мати приблизно – 1 140 гривень

аби купити 100 злотих в обміннику, необхідно уже в середньому – 1 110 гривень.

Яку суму можна виручити за 100 злотих