Латвія взялася за російське зерно: різко підвищує плату за транзит

Росія активно використовує Латвію для експорту свого зерна. Тепер Рига вирішила обмежити ці потоки, різко підвищивши тариф на траспортування російського зерна залізницею.

Яке рішення ухвалила Латвія

У четвер, 17 вересня, Сейм Латвії в остаточному читанні затвердив поправки до закону "Про залізницю", які дозволяють екстрено підвищувати плату за транзит зерна з Росії, пише Delfi.

Ці поправки дозволять скоротити термін попередньої публікації змін плати за користування залізничною інфраструктурою з нинішніх двох місяців до двох тижнів.

Йдеться про транзитні зернові вантажі, у документах на які станцією відправлення вказана станція на території Росії. При цьому не маєтиме значення:

кому належить вантаж, що перевозиться;

в якій країні зареєстрований перевізник.

Уряд затвердив ці поправки у вівторок, 15 вересня. Прем'єр-міністр Андріс Кулбергс заявив, що рішення необхідно було ухвалити терміново, оскільки російське зерно вже зараз перевозиться через порти.

Глава уряду додав, що плату за перевезення зерна можуть запропонувати на рівні 300%. А запрацювати підвищений тариф може навіть через три тижні.

Новий порядок буде тимчасовим і діятиме до 31 грудня 2026 року.

Чому Рига пішла на такий крок

Головна причина, чому Латвія хоче підвищити тарифи на перевезення, – різке зростання російського трафіку. Лише у серпні транзит зерна з Рсії через латвійські порти підскочив на 56%.

Річ у тім, що через успішні дії України в Чорному та Азовському морях, звичні маршрути для окупантів виявилися паралізованими, і вони переорієнтувалися на інші напрямки.

Одним із наслідків переорієнтації потоків стало збільшення кількості російських вагонів із зерном у Лієпайському порту.

Не можна допустити транзиту росіянами зерна, викраденого в Україні,

– наголосив прем'єр-міністр Андріс Кулбергс.

За оцінками експертів, цього сезону Москва планувала перекинути до 10 мільйонів тонн зерна саме через порти Балтійського моря, намагаючись врятувати свої експортні доходи.

Чи загрожує Росії повна заборона транзиту

При цьому Латвія розглядає не лише підвищення тарифів. Сейм також передав на розгляд комісій законопроєкт від Національного об'єднання, який пропонує взагалі заборонити транзит російської та білоруської агропродукції через Латвію.

Якщо цей документ ухвалять, заборона може діяти до 1 липня 2027 року і поширюватиметься не лише на перевезення, а й на зберігання вантажів у портах та вільних економічних зонах.

Нагадаємо, нещодавно представники не лише Латвії, а й сусідньої Литви публічно заявляли, що розглядають можливість повністю припинити перевезення російського зерна через свої порти.