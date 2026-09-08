Чому російський експорт під загрозою

Уряд Латвії готується запровадити безпрецедентне 300% мито на російське і білоруське зерно, Про такий крок заявив прем'єр-міністр країни Андріс Кулбергс, повідомляє Reuters.

Це рішення Риги пов'язане зі зміною маршрутів російського експорту.

Балтійський напрямок став для Росії альтернативою після серйозних перебоїв із традиційними маршрутами через Чорне та Азовське моря, спричинених українськими атаками.

У сезоні з липня 2025 року до червня 2026 року Росія експортувала через порти Чорного та Азовського морів 46,3 мільйона тонн зерна. Це близько 90% усього морського експорту російського зерна.

Тепер Москва намагається переорієнтувати частину потоків на Балтику. Російські експортери, зокрема, перевозять зерно через Латвію, яка є членом ЄС і НАТО, а звідти відправляють його на інші ринки.

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Що може змінити 300% мито

Минулого тижня представники Латвії та сусідньої Литви вже публічно заявляли, що розглядають можливість повного припинення перевезень російського зерна через свої порти.

Та навіть без заборони запровадження мита у 300% зробить перевезення російського та білоруського зерна через Латвію значно дорожчим і може фактично позбавити російських експортерів одного з альтернативних маршрутів.

Втрачаючи південні ворота для експорту зерна, Росія ризикує залишитися і без північних, що означатиме колосальні збитки для її бюджету.

Нагадаємо, у серпні експорт російського зерна скоротився у 2,5 раза проблеми з пропускною спроможностю портів. За прогнозами експертів, у вересні показники експорту Росії можуть знизитися ще на 52 – 62%, показавши найгірший результата з 2010 року.