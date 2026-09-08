Почему российский экспорт находится под угрозой

Правительство Латвии готовится ввести беспрецедентную пошлину в размере 300% на российское и белорусское зерно. Об этом шаге заявил премьер-министр страны Андрис Кулбергс, сообщает Reuters.

Это решение Риги связано с изменением маршрутов российского экспорта.

Балтийское направление стало для России альтернативой после серьезных перебоев с традиционными маршрутами через Черное и Азовское моря, вызванных украинскими атаками.

В сезоне с июля 2025 года по июнь 2026 года Россия экспортировала через порты Черного и Азовского морей 46,3 миллиона тонн зерна. Это около 90% всего морского экспорта российского зерна.

Теперь Москва пытается переориентировать часть потоков на Балтику. Российские экспортеры, в частности, перевозят зерно через Латвию, которая является членом ЕС и НАТО, а оттуда отправляют его на другие рынки.

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Что может изменить 300%-ная пошлина

На прошлой неделе представители Латвии и соседней Литвы уже публично заявляли, что рассматривают возможность полного прекращения перевозок российского зерна через свои порты.

Но даже без запрета введение пошлины в 300% сделает перевозку российского и белорусского зерна через Латвию значительно дороже и может фактически лишить российских экспортеров одного из альтернативных маршрутов.

Лишаясь южных ворот для экспорта зерна, Россия рискует остаться и без северных, что повлечет за собой колоссальные убытки для ее бюджета.

Напомним, в августе экспорт российского зерна сократился в 2,5 раза из-за проблем с пропускной способностью портов. По прогнозам экспертов, в сентябре показатели экспорта России могут снизиться еще на 52–62%, продемонстрировав худший результат с 2010 года.