Какое решение приняла Латвия

В четверг, 17 сентября, Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил поправки к закону "О железной дороге", которые позволяют в экстренном порядке повышать плату за транзит зерна из России, пишет Delfi.

Эти поправки позволят сократить срок предварительной публикации изменений платы за пользование железнодорожной инфраструктурой с нынешних двух месяцев до двух недель.

Речь идет о транзитных зерновых грузах, в документах на которые в качестве станции отправления указана станция на территории России. При этом не будет иметь значения:

кому принадлежит перевозимый груз;

в какой стране зарегистрирован перевозчик.

Правительство утвердило эти поправки во вторник, 15 сентября. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что решение необходимо было принять в срочном порядке, поскольку российское зерно уже сейчас перевозится через порты.

Глава правительства добавил, что плату за перевозку зерна могут установить на уровне 300%. А повышенный тариф может вступить в силу уже через три недели.

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Новый порядок будет временным и будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Почему Рига пошла на такой шаг

Главная причина, почему Латвия хочет повысить тарифы на перевозку, – резкий рост российского трафика. Только в августе транзит зерна из России через латвийские порты подскочил на 56%.

Дело в том, что из-за успешных действий Украины в Черном и Азовском морях привычные маршруты для оккупантов оказались парализованы, и они переориентировались на другие направления.

Одним из последствий переориентации потоков стало увеличение количества российских вагонов с зерном в Лиепайском порту.

Нельзя допустить транзита россиянами зерна, похищенного в Украине,

– подчеркнул премьер-министр Андрис Кулбергс.

По оценкам экспертов, в этом сезоне Москва планировала перебросить до 10 миллионов тонн зерна именно через порты Балтийского моря, пытаясь спасти свои экспортные доходы.

Грозит ли России полный запрет на транзит

При этом Латвия рассматривает не только повышение тарифов. Сейм также передал на рассмотрение комиссий законопроект от Национального объединения, который предлагает вообще запретить транзит российской и белорусской агропродукции через Латвию.

Если этот документ будет принят, запрет может действовать до 1 июля 2027 года и распространяться не только на перевозки, но и на хранение грузов в портах и свободных экономических зонах.

Напомним, недавно представители не только Латвии, но и соседней Литвы публично заявляли, что рассматривают возможность полностью прекратить перевозку российского зерна через свои порты.