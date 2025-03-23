Яка максимальна пенсія у 2025 році

Цього року максимальна пенсія не збільшилася через замороження прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Який нині її розмір у 2025 році, читайте далі.

Хто зможе отримати максимальну пенсію у 2025

Як стало відомо, максимальна пенсія не змінюватиметься до 2028 року. Таким чином, з 2025 по 2027 рік вона залишатиметься на рівні 23 610 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 роки.

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Згідно із законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", максимальний розмір пенсії не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Ця сума включає всі надбавки та доплати, призначені пенсіонеру, за винятком надбавки для осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною.