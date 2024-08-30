Не лише Україна: яка ще країна на межі дефолту

Мальдіви, які славляться своєю популярністю серед туристів опинилися на межі дефолту. Ймовірно, це через неможливість погасити зовнішні борги.

Мальдіви на межі дефолту

На таку ситуацію у Мальдівах повпливало 3 причини:

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погашення зовнішніх боргів;

зниженням зовнішнього фінансування;

скороченням валютних резервів.

Через це агентство Fitch знизило рейтинг Мальдів до "СС" – підвищений ризик дефолту. Це вже друге зниження рейтингу із червня.

Нагадаємо! До кінця року Мальдіви мають погасити 557 мільйонів доларів боргу, а вже у 2025 році – 1 мільярд доларів. Зробити це завдяки зовнішнім запозиченням неможливо.

Нині там діє правляча партія "Народний національний конгрес", чия політика спрямована на підвищення доходів за рахунок туризму, не виявилася успішною.

Тож країна мусить залучити 200 мільйонів доларів для реструктуризації місцевих облігацій.