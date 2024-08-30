Які податки зростуть через підвищення військового збору
Як розповів нардеп Ярослав Железняк, фінансовий комітет підтримав оновлену версію урядового закону про підвищення податків. Відомо, що в законопроєкті ставка військового збору для фізичних осіб зросте з 1,5% до 5%.
Читайте також: Чи спрацює економічне бронювання: пошук балансу між Збройними Силами та економікою
Також очікуються зміни, які торкнуться ФОПів I, II та III груп:
- Для ФОПів I та II групи військовий збір може бути встановлений у розмірі 10% від мінімальної зарплати.
- Підприємцям, які працюють за III групою єдиного податку, планують запровадити військовий збір у розмірі 1%.
Зверніть увагу! Міністр фінансів Сергій Марченко пояснює, що запровадження нових податкових заходів необхідне для підвищення зборів, які підуть на потреби безпеки та оборони України.
Водночас з вересня 2024 року очікується підвищення вартості нових автомобілів через впровадження військового збору у розмірі 15% від їхньої вартості при першій реєстрації. Утім, деякі автодилери вже прогнозують можливий обвал ринку нових автомобілів.
- Разом із цим, уряд також планує підвищити акцизні податки на пальне, що може призвести до зростання цін на автозаправних станціях. Згідно з новими нормами, акциз на бензин збільшиться з 242,6 євро до 271,7 євро за тисячу літрів, на дизельне пальне — з 177,6 євро до 215,7 євро, а на автогаз — з 55,6 євро до 59,2 євро.
Цікаво! Національний банк України прогнозує, що в результаті цього кроку ціни на пальне можуть зрости більш ніж на 9% до кінця року.
Законодавці, які ініціювали підвищення акцизів, стверджують, що цей захід спрямований на ліквідацію дефіциту державного бюджету і може забезпечити додаткові 30 мільярдів гривень надходжень на рік.
А також планується додатково:
- Впровадження щомісячних авансових внесків для АЗС.
- Фінустанови можуть зіткнутися з новим податком у розмірі 25% прибутку.
- Передбачається також помісячна звітність з ПДФО для економічного бронювання.
Хто не отримає відстрочку від мобілізації
Наприкінці серпня Верховна Рада проголосувала за новий законопроєкт. Згідно з новим законодавством, право на відстрочку від військової служби втратять наступні категорії осіб:
- Студенти та аспіранти, які навчаються заочно або вечірньо, а також ті, хто здобуває другу чи третю вищу освіту.
- Багатодітні чоловіки, що мають заборгованість по аліментах.
- Особи, які доглядають за чоловіком або дружиною з інвалідністю III групи.
- Батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не є померлою або зниклою безвісти, та не відбуває покарання.
- Чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи, при відсутності інших працездатних членів родини.
- Особи, що працюють на підприємствах та в організаціях Міністерства оборони.
- Особи зі статусом "обмежено придатний", через скасування цієї категорії.
- Чоловіки, які за результатами повторної військово-лікарської комісії були визнані здоровими. Ті, хто має свідоцтва про інвалідність I та II групи, видані після 24 лютого 2022 року, повинні пройти медогляд повторно.
Чи зростуть зарплати вчителів з 1 вересня
З початком нового навчального року вчителі в Україні сподіваються на підвищення заробітної плати, однак перспективи покращення залишаються невизначеними. Основною причиною цього є те, що 70% державного бюджету наразі спрямовуються на оборону, що значно ускладнює можливість збільшення зарплат у секторі освіти.
Нині заробітна плата вчителів виглядає наступним чином:
- Молодий вчитель без стажу роботи отримує найнижчий посадовий оклад – 5 699 гривень.
- Вчитель першої категорії має основну зарплату у розмірі 6 567 гривень, а з урахуванням надбавок – загальна сума досягає 12 906 гривень.
- Вчитель вищої категорії в середньому заробляє 7 001 гривню, з доплатами та надбавками його дохід становить близько 13 759 гривень.
- Директор школи отримує в середньому 16 102 гривні.
Коли чекати на підвищення зарплат освітянамЗгідно з останньою інформацією, Міністерство освіти розробило концепцію підвищення заробітної плати. В оновленому законі про освіту передбачається підвищення окладів до рівня трьох мінімальних заробітних плат. Однак це підвищення може відбутися не раніше 2025 року, і лише за умов збільшення освітньої субвенції.
Чи продовжать виплати переселенцям
Попри чутки про можливе скасування, частина ВПО продовжить отримувати фінансову підтримку. З 1 вересня 2024 року внутрішньо переміщеним особам, які раніше отримували допомогу – продовжать виплати ще на пів року.
До мене звертаються люди з числа ВПО, які скаржаться на те, що деякі представники місцевої влади погрожують позбавити їх виплат, якщо діти не навчатимуться в офлайн-режимі з 1 вересня. Це неправда, ніхто не має права позбавити виплат тільки за те, що діти не навчатимуться в очному режимі. Тому хочу заспокоїти мам, які хвилюються з цього приводу.
Сума виплат залишиться незмінною: 3 тисячі гривень для людей з інвалідністю та дітей, і 2 тисячі гривень – для інших категорій переселенців. Втім, з вересня держава припинить виплати для ВПО, які здійснювали значні фінансові витрати, зокрема:
- придбали нерухомість (земельну ділянку, будинок або квартиру) на суму 100 тисяч гривень або більше. За винятком випадків, коли житло надано державою;
- придбали автомобіль, з року випуску якого минуло 5 років або менше;
- володіють депозитом у банку на суму 100 тисяч гривень або більше;
- придбали дорогоцінні метали або валюту на суму 100 тисяч гривень і більше;
- володіють житлом поза зоною бойових дій, площа якого перевищує 13,65 квадратного метра на одного члена сім'ї;
- перебували за кордоном без вагомих підстав протягом 30 днів і більше.
Також виплати припинять для тих переселенців, які повернулися до своїх домівок, звідки раніше евакуювалися, або відбувають покарання у місцях позбавлення волі.
За які тарифи прийдеться платити більше
- Тарифи на воду
Вартість водопостачання восени змінитися, а розмір підвищення тарифу залежатиме від регіону. Відтак зміни очікують на наступні громади:
- З 1 вересня 2024 року жителі Виноградівської громади на Закарпатті зіткнуться з підвищенням тарифів на послуги з водопостачання. Новий тариф на централізоване водопостачання становитиме 28,00 грн за кубометр, а на водовідведення — 29,80 грн за кубометр з урахуванням ПДВ.
- Водночас нові тарифи на водопостачання та водовідведення запровадять і в Київській області. Зокрема, буде переглянуто тариф для комунального підприємства "Гореничі", що належить Білогородській сільській раді Бучанського району. Для населення новий тариф на централізоване водовідведення становитиме 34,16 грн за кубометр з ПДВ, а для бюджетних установ та інших споживачів — 53,45 грн за кубометр.
Нагадаємо! У невеликих містах України вже фіксується зростання вартості водопостачання. Місцеві органи влади в цих регіонах ще раніше отримали право встановлювати тарифи на водопостачання самостійно.
- Ціна світла
У вересні побутові споживачі не відчують підвищення цін на електроенергію. Тож ціни на світло залишаться без змін: 4,32 гривні за кіловат-годину. Такий тариф залишиться актуальним до кінця квітня 2025 року.
- Якими будуть тарифи на газ
Щодо газу, то його вартість для побутових споживачів, які користуються послугами компанії "Нафтогаз", залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр. Тим часом ціни в інших постачальників коливатимуться від 7,7 гривні до 9,90 гривні за кубометр.
Цікаво! Нині майже всі українські побутові споживачі ( а це 98% або 12 мільйонів домогосподарств) – отримують газ від компанії "Нафтогаз".
Чи будуть виплачувати субсидії у вересні
З 1 вересня українці продовжать отримувати субсидії для оплати житлових та комунальних послуг, включаючи абонентське обслуговування, а також для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного пального. Крім того, доступні грошові виплати на управління багатоквартирними будинками.
Субсидії також покривають витрати на постачання та розподіл наступних комунальних послуг:
- природний газ,
- електроенергія,
- тепло,
- гаряча вода,
- централізоване водопостачання та водовідведення.
Зауважте! У вересні також передбачені субсидії на поводження з побутовими відходами.
Нові тарифи на пасажирські перевезення
Команда "Укрзалізниці" розробляє нову тарифну модель для пасажирських перевезень, включаючи СВ та "Інтерсіті+". Одна з пропозицій передбачає щорічне підвищення базових тарифів з урахуванням інфляції, тоді як інша – враховувати популярність рейсів і час доби при визначенні вартості квитків.
Останнє підвищення тарифів відбулося в грудні 2023 року, коли ціни зросли на 3 – 72%. У перші шість місяців 2024 року "Укрзалізниця" перевезла 13,3 мільйона пасажирів, що на 23% більше порівняно з минулим роком. У червні було зафіксовано рекордні показники: 100 тисяч пасажирів за день і 2,5 мільйона за місяць.