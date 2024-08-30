Які податки зростуть через підвищення військового збору

Як розповів нардеп Ярослав Железняк, фінансовий комітет підтримав оновлену версію урядового закону про підвищення податків. Відомо, що в законопроєкті ставка військового збору для фізичних осіб зросте з 1,5% до 5%.

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Також очікуються зміни, які торкнуться ФОПів I, II та III груп:

Для ФОПів I та II групи військовий збір може бути встановлений у розмірі 10% від мінімальної зарплати.

Підприємцям, які працюють за III групою єдиного податку, планують запровадити військовий збір у розмірі 1%.

Зверніть увагу! Міністр фінансів Сергій Марченко пояснює, що запровадження нових податкових заходів необхідне для підвищення зборів, які підуть на потреби безпеки та оборони України.

Водночас з вересня 2024 року очікується підвищення вартості нових автомобілів через впровадження військового збору у розмірі 15% від їхньої вартості при першій реєстрації. Утім, деякі автодилери вже прогнозують можливий обвал ринку нових автомобілів.

Разом із цим, уряд також планує підвищити акцизні податки на пальне, що може призвести до зростання цін на автозаправних станціях. Згідно з новими нормами, акциз на бензин збільшиться з 242,6 євро до 271,7 євро за тисячу літрів, на дизельне пальне — з 177,6 євро до 215,7 євро, а на автогаз — з 55,6 євро до 59,2 євро.

Цікаво! Національний банк України прогнозує, що в результаті цього кроку ціни на пальне можуть зрости більш ніж на 9% до кінця року.

Законодавці, які ініціювали підвищення акцизів, стверджують, що цей захід спрямований на ліквідацію дефіциту державного бюджету і може забезпечити додаткові 30 мільярдів гривень надходжень на рік.

А також планується додатково:

Впровадження щомісячних авансових внесків для АЗС.

Фінустанови можуть зіткнутися з новим податком у розмірі 25% прибутку.

Передбачається також помісячна звітність з ПДФО для економічного бронювання.

Хто не отримає відстрочку від мобілізації

Наприкінці серпня Верховна Рада проголосувала за новий законопроєкт. Згідно з новим законодавством, право на відстрочку від військової служби втратять наступні категорії осіб:

Студенти та аспіранти, які навчаються заочно або вечірньо, а також ті, хто здобуває другу чи третю вищу освіту. Багатодітні чоловіки, що мають заборгованість по аліментах. Особи, які доглядають за чоловіком або дружиною з інвалідністю III групи. Батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не є померлою або зниклою безвісти, та не відбуває покарання. Чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи, при відсутності інших працездатних членів родини. Особи, що працюють на підприємствах та в організаціях Міністерства оборони. Особи зі статусом "обмежено придатний", через скасування цієї категорії. Чоловіки, які за результатами повторної військово-лікарської комісії були визнані здоровими. Ті, хто має свідоцтва про інвалідність I та II групи, видані після 24 лютого 2022 року, повинні пройти медогляд повторно.

Чи зростуть зарплати вчителів з 1 вересня

З початком нового навчального року вчителі в Україні сподіваються на підвищення заробітної плати, однак перспективи покращення залишаються невизначеними. Основною причиною цього є те, що 70% державного бюджету наразі спрямовуються на оборону, що значно ускладнює можливість збільшення зарплат у секторі освіти.

Нині заробітна плата вчителів виглядає наступним чином:

Молодий вчитель без стажу роботи отримує найнижчий посадовий оклад – 5 699 гривень.

Вчитель першої категорії має основну зарплату у розмірі 6 567 гривень, а з урахуванням надбавок – загальна сума досягає 12 906 гривень.

Вчитель вищої категорії в середньому заробляє 7 001 гривню, з доплатами та надбавками його дохід становить близько 13 759 гривень.

Директор школи отримує в середньому 16 102 гривні.

Коли чекати на підвищення зарплат освітянам Згідно з останньою інформацією, Міністерство освіти розробило концепцію підвищення заробітної плати. В оновленому законі про освіту передбачається підвищення окладів до рівня трьох мінімальних заробітних плат. Однак це підвищення може відбутися не раніше 2025 року, і лише за умов збільшення освітньої субвенції.

Чи продовжать виплати переселенцям

Попри чутки про можливе скасування, частина ВПО продовжить отримувати фінансову підтримку. З 1 вересня 2024 року внутрішньо переміщеним особам, які раніше отримували допомогу – продовжать виплати ще на пів року.

Ірина Верещук Віцепрем'єр-міністр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій До мене звертаються люди з числа ВПО, які скаржаться на те, що деякі представники місцевої влади погрожують позбавити їх виплат, якщо діти не навчатимуться в офлайн-режимі з 1 вересня. Це неправда, ніхто не має права позбавити виплат тільки за те, що діти не навчатимуться в очному режимі. Тому хочу заспокоїти мам, які хвилюються з цього приводу.

Сума виплат залишиться незмінною: 3 тисячі гривень для людей з інвалідністю та дітей, і 2 тисячі гривень – для інших категорій переселенців. Втім, з вересня держава припинить виплати для ВПО, які здійснювали значні фінансові витрати, зокрема:

придбали нерухомість (земельну ділянку, будинок або квартиру) на суму 100 тисяч гривень або більше. За винятком випадків, коли житло надано державою;

придбали автомобіль, з року випуску якого минуло 5 років або менше;

володіють депозитом у банку на суму 100 тисяч гривень або більше;

придбали дорогоцінні метали або валюту на суму 100 тисяч гривень і більше;

володіють житлом поза зоною бойових дій, площа якого перевищує 13,65 квадратного метра на одного члена сім'ї;

перебували за кордоном без вагомих підстав протягом 30 днів і більше.

Також виплати припинять для тих переселенців, які повернулися до своїх домівок, звідки раніше евакуювалися, або відбувають покарання у місцях позбавлення волі.

За які тарифи прийдеться платити більше

Тарифи на воду

Вартість водопостачання восени змінитися, а розмір підвищення тарифу залежатиме від регіону. Відтак зміни очікують на наступні громади:

З 1 вересня 2024 року жителі Виноградівської громади на Закарпатті зіткнуться з підвищенням тарифів на послуги з водопостачання. Новий тариф на централізоване водопостачання становитиме 28,00 грн за кубометр, а на водовідведення — 29,80 грн за кубометр з урахуванням ПДВ.

Водночас нові тарифи на водопостачання та водовідведення запровадять і в Київській області. Зокрема, буде переглянуто тариф для комунального підприємства "Гореничі", що належить Білогородській сільській раді Бучанського району. Для населення новий тариф на централізоване водовідведення становитиме 34,16 грн за кубометр з ПДВ, а для бюджетних установ та інших споживачів — 53,45 грн за кубометр.

Нагадаємо! У невеликих містах України вже фіксується зростання вартості водопостачання. Місцеві органи влади в цих регіонах ще раніше отримали право встановлювати тарифи на водопостачання самостійно.

Ціна світла

У вересні побутові споживачі не відчують підвищення цін на електроенергію. Тож ціни на світло залишаться без змін: 4,32 гривні за кіловат-годину. Такий тариф залишиться актуальним до кінця квітня 2025 року.

Якими будуть тарифи на газ

Щодо газу, то його вартість для побутових споживачів, які користуються послугами компанії "Нафтогаз", залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр. Тим часом ціни в інших постачальників коливатимуться від 7,7 гривні до 9,90 гривні за кубометр.

Цікаво! Нині майже всі українські побутові споживачі ( а це 98% або 12 мільйонів домогосподарств) – отримують газ від компанії "Нафтогаз".

Чи будуть виплачувати субсидії у вересні

З 1 вересня українці продовжать отримувати субсидії для оплати житлових та комунальних послуг, включаючи абонентське обслуговування, а також для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного пального. Крім того, доступні грошові виплати на управління багатоквартирними будинками.

Субсидії також покривають витрати на постачання та розподіл наступних комунальних послуг:

природний газ,

електроенергія,

тепло,

гаряча вода,

централізоване водопостачання та водовідведення.

Зауважте! У вересні також передбачені субсидії на поводження з побутовими відходами.

Нові тарифи на пасажирські перевезення

Команда "Укрзалізниці" розробляє нову тарифну модель для пасажирських перевезень, включаючи СВ та "Інтерсіті+". Одна з пропозицій передбачає щорічне підвищення базових тарифів з урахуванням інфляції, тоді як інша – враховувати популярність рейсів і час доби при визначенні вартості квитків.

Останнє підвищення тарифів відбулося в грудні 2023 року, коли ціни зросли на 3 – 72%. У перші шість місяців 2024 року "Укрзалізниця" перевезла 13,3 мільйона пасажирів, що на 23% більше порівняно з минулим роком. У червні було зафіксовано рекордні показники: 100 тисяч пасажирів за день і 2,5 мільйона за місяць.