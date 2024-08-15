Вартість води в Україні

У деяких невеликих містах України вже спостерігається підвищення вартості водопостачання. Місцеві органи влади в цих регіонах отримали повноваження встановлювати ціни на цю важливу послугу.

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Зокрема, суттєве підвищення вартості послуги вже відбулось у наступних водоканалах: У "Львівводоканалі": для мешканців без комерційних вузлів обліку тариф зріс на 38% і тепер становить 19,63 гривні. У будинках з лічильниками тариф підвищився на 6%, до 31,15 гривні. Вартість водовідведення для споживачів без лічильника зросла до 39,26 гривні, а для тих, у кого лічильники – до 50,78 гривні.

для мешканців без комерційних вузлів обліку тариф зріс на 38% і тепер становить 19,63 гривні. У будинках з лічильниками тариф підвищився на 6%, до 31,15 гривні. Вартість водовідведення для споживачів без лічильника зросла до 39,26 гривні, а для тих, у кого лічильники – до 50,78 гривні. Водночас Абоненти КП "Микуличі" нині мають наступні тарифи: водопостачання – 56,55 гривні, водовідведення – 68,65 гривні.

нині мають наступні тарифи: водопостачання – 56,55 гривні, водовідведення – 68,65 гривні. Підвищення торкнулось також й жителів Підгайцівської громади Волинської області . З 1 серпня нові тарифи у них становлять: вода – 22,31 гривні за кубометр, каналізація – 29,54 гривні за кубометр.

. З 1 серпня нові тарифи у них становлять: вода – 22,31 гривні за кубометр, каналізація – 29,54 гривні за кубометр. Також буде перераховано тариф на воду для комунального підприємства "Гореничі", що належить Білогородській сільській раді Бучанського району. Відповідно до опублікованого документа, новий тариф на централізоване водопостачання складатиме 28,05 гривні за кубометр з урахуванням ПДВ, а водовідведення – 34,16 гривні за кубометр з ПДВ.