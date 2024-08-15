Стоимость воды в Украине
В некоторых небольших городах Украины уже наблюдается повышение стоимости водоснабжения. Местные органы власти в этих регионах получили полномочия устанавливать цены на эту важную услугу.
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В частности, существенное повышение стоимости услуги уже произошло в следующих водоканалах:
- У "Львовводоканале": для жителей без коммерческих узлов учета тариф вырос на 38% и теперь составляет 19,63 гривны. В домах со счетчиками тариф повысился на 6%, до 31,15 гривны. Стоимость водоотведения для потребителей без счетчика выросла до 39,26 гривны, а для тех, у кого счетчики – до 50,78 гривны.
- В то же время Абоненты КП "Микуличи" сейчас имеют следующие тарифы: водоснабжение – 56,55 гривны, водоотведения – 68,65 гривны.
- Повышение коснулось также и жителей Подгайцевской общины Волынской области. С 1 августа новые тарифы у них составляют: вода – 22,31 гривны за кубометр, канализация – 29,54 гривны за кубометр.
- Также будет пересчитан тариф на воду для коммунального предприятия "Гореничи", принадлежащего Белогородскому сельскому совету Бучанского района. Согласно опубликованному документу, новый тариф на централизованное водоснабжение будет составлять 28,05 гривны за кубометр с учетом НДС, а водоотведение – 34,16 гривны за кубометр с НДС.