Как уменьшить размер коммуналки
Люди с III группой инвалидности не имеют льгот на оплату коммуналки. Однако, такие граждане все же смогут уменьшить размер своих ЖКУ.
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Чтобы коммуналка была дешевле, украинцы имеют возможность оформить субсидию. Для этого нужно обратиться в ответственные органы. Такая опция доступна как онлайн, так и оффлайн.
К заявлению необходимо приложить следующие документы:
- удостоверение личности;
- декларацию о доходах и расходах членов домохозяйства;
- справку о доходах.
В некоторых случаях, летом размер субсидии может быть нулевым. Это не значит, что такая льгота отменяется полностью. При наступлении отопительного сезона, субсидия будет пересчитана и, если в этом есть потребность, увеличена.