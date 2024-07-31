Что будет со "старой" 500-гривневой банкнотой
С 1 августа 2024 года Национальный банк начнет изъятие из обращения банкнот номиналом 500 гривен образцов 2003–2007 годов, то есть банкноты старого образца. Национальный банк совместно с банками постепенно будет изымать из наличного обращения указанные банкноты.
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В частности, это будет осуществляться следующим образом:
- банки Украины не будут выдавать из касс старые банкноты по всем видам наличных операций;
- Национальный банк прекратит поставлять старые банкноты для пополнения касс банков.