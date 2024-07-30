Как Минфин реагирует на рост валюты

Министр финансов Сергей Марченко отмечает, что Минфин не дает реакцию на курсовые колебания чтобы не создавать определенные ожидания на рынке. По словам чиновника, все вопросы решаются, исходя из актуальных значений.

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Сергей Марченко Министр финансов Украины У нас среднегодовой курс заложен 40,7 гривен за доллар, на декабрь – 42 гривен за доллар. Это является таргетом или индикативом? Нет, не является. НБУ исходит из собственных соображений, когда и как проводить курсовую политику. Если будет 42, 45 или 40, мы воспримем эту ситуацию.

Марченко уточняет, что эти колебания могут иметь определенные последствия, однако, это лишь производная. Министр не считает курс фактором, который определяет общую ситуацию.