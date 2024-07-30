Як Мінфін реагує на зростання валюти

Міністр фінансів Сергій Марченко наголошує, що Мінфін не дає реакцію на курсові коливання аби не створювати певні очікування на ринку. За словами урядовця, усі питання вирішуються, виходячи з актуальних значень.

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Сергій Марченко Міністр фінансів України У нас середньорічний курс закладено 40,7 гривень за долар, на грудень – 42 гривень за долар. Чи це є таргет, чи це є індикатив? Ні, не є. НБУ виходить з власних міркувань, коли та як проводити курсову політику. Якщо буде 42, 45 чи 40, ми сприймемо цю ситуацію.

Марченко уточнює, що ці коливання можуть мати певні наслідки, однак, це лише похідна. Міністр не вважає курс чинником, який визначає загальну ситуацію.