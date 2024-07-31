Як зменшити розмір комуналки
Люди з III групою інвалідності не мають пільг на оплату комуналки. Однак, такі громадяни усе ж зможуть зменшити розмір своїх ЖКП.
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Аби комуналка була дешевшою, українці мають змогу оформити субсидію. Для цього потрібно звернутись у відповідальні органи. Така опція доступна як онлайн, так і офлайн.
До заяви про потребу необхідно додати такі документи:
- посвідчення особи;
- декларацію про доходи і витрати членів домогосподарства;
- довідку про доходи.
У деяких випадках, влітку розмір субсидії може бути нульовим. Це не значить, що така пільга скасовується повністю. При настанні опалювального сезону, субсидія буде перерахована і, якщо у цьому є потреба, збільшена.