Розмір майбутньої пенсії: як вже зараз українцям збільшити виплату
Українці можуть власноруч збільшити розмір своїх майбутніх пенсійних виплат. Для цього потрібно виконати певні умови.
Як українцям збільшити розмір майбутніх пенсій
Так головним чинником збільшення пенсій є офіційна робота та своєчасна сплата єдиного соціального внеску, пише 24 канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.
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Так розмір пенсії напряму залежить від обсягу єдиного внеску, який щомісяця сплачується з заробітної плати людини до бюджету Пенсійного фонду. Тобто, чим більший внесок, і чим довше особа його сплачує, тим вищою буде пенсія після досягнення пенсійного віку.
Пенсійний фонд України опублікував звіт за дев’ять місяців 2024 року. За даними звіту 9 місяців 2024 року понад 57 тисяч робочих місць було виведено з тіні (з них почали сплачувати податки),
– йдеться у дописі.
У ПФУ пояснили, що це забезпечило додаткові надходження у розмірі 97 мільйонів гривень єдиного внеску. А ці внески:
- гарантують пенсійні права працівникам;
- впливають на виплати нинішнім пенсіонерам.