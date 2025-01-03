Як українцям збільшити розмір майбутніх пенсій

Так головним чинником збільшення пенсій є офіційна робота та своєчасна сплата єдиного соціального внеску, пише 24 канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.

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Так розмір пенсії напряму залежить від обсягу єдиного внеску, який щомісяця сплачується з заробітної плати людини до бюджету Пенсійного фонду. Тобто, чим більший внесок, і чим довше особа його сплачує, тим вищою буде пенсія після досягнення пенсійного віку.

Пенсійний фонд України опублікував звіт за дев’ять місяців 2024 року. За даними звіту 9 місяців 2024 року понад 57 тисяч робочих місць було виведено з тіні (з них почали сплачувати податки),

– йдеться у дописі.

У ПФУ пояснили, що це забезпечило додаткові надходження у розмірі 97 мільйонів гривень єдиного внеску. А ці внески: