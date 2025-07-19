Скільки пристроїв можна підключити до одного акаунту MEGOGO: пояснення

У суботу, 19 липня, українська платформа MEGOGO транслюватиме реванш Олександра Усика і Даніеля Дюбуа. Варто пам'ятати, що до одного облікового запису можна прив'язати до п’яти пристроїв.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу MEGOGO.

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Скільки пристроїв можна підключити одночасно?

MEGOGO дозволяє підключити до одного акаунту п'ять пристроїв різного типу: це можуть бути телевізори, планшети, мобільні телефони та TV-приставки.

Варто зазначити, що одночасно переглядати кіно та телебачення можна на п'яти пристроях, а для спортивних трансляцій, зокрема бою Олександра Усика, одночасний перегляд доступний максимум на двох пристроях.

Важливо! Для перегляду прямого ефіру бою на платформі MEGOGO потрібна активна підписка. Доступ до трансляції буде відкритий для користувачів із підписками "Оптимальна", "Максимальна", "Спорт" та "MEGOPACK XL".

Відомо, що вечір боксу розпочнеться 19 липня о 19:00 за київським часом, а бій за абсолют має розпочатися орієнтовно о 23:00 по Україні.

Нагадаємо, у четвер, 17 липня, напередодні реваншу відбулася пресконференція за участю Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Суперники зробили важливі меседжі напередодні поєдинку, а також провели битву поглядів.