Фактичний розмір прожиткового мінімуму для дорослого українця в червні 2025 року становив 11 464,27 гривні. Після оподаткування його сума становить 8421,94 гривні.

Як визначається межа бідності в Україні?

Тобто всі дорослі люди, які отримують менше, перебувають за межею бідності, передає 24 Канал з посиланням на OBOZ.

Дивіться також Прожитковий мінімум в Україні: чи зросте його розмір влітку 2025 року

Одним зі способів визначити межу бідності є розрахунок фактичного прожиткового мінімуму. Він має такий вигляд:

мінімум на дорослого – 8421,94 гривні "чистими";

прожитковий мінімум на пенсіонера – 7091,82 гривні;

на дитину до 6 років – 7522,7 гривні;

на дитину від 6 до 18 років – 9495,58 гривні.

Це означає, що родина, куди входить двоє дорослих дітей та дитина віком до 6 років, мають щонайменше витрачати щомісяця 24 364,7 гривні. І це без урахування витрат на оренду житла.

Всі, хто заробляє менше, перебуває за межею бідності,

– наголосили в OBOZ.

Зокрема у матеріалі підкреслили, що цього мінімуму ні на що не вистачить. Річ у тім, що у продуктовий кошик входить мінімальний набір різних товарів та послуг.

Наприклад, одна демісезонна куртка для пенсіонера передбачена на 8 років, а для працівника – на 5 років. Тоді як плавок працівнику має вистачити на чотири роки поспіль, а пенсіонеру на ціле десятиліття.

Підлітку передбачається на 3 роки одна зимова куртка і на 3 роки одна куртка демісезонна. Жінці передбачаються 2 костюми чи 2 сукні на 7 років,

– зазначили у тексті.

Важливо! Тобто насправді кошик не відповідає реальним потребам українцям, і особи з мінімальною зарплатою та середньою пенсією перебувають за межею бідності.