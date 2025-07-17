Чому в Україні зріс рівень доходу?

Разом з Україною категорію змінила також Алжир, Іран та Монголія, пише 24 Канал з посиланням на Світовий банк.

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Змінам в Україні посприяло подальше скорочення чисельності населення країни. Воно зменшилось більш ніж на 15% з початку вторгнення Росії.

Ці чинники додатково посилилися зростанням цін на товари та послуги вітчизняного виробництва, що призвело до значного зростання номінального показника ВНД на душу населення за методом Атлас – на 18,5%,

– пояснили у звіті.

Зазначається, що економіка України дійсно зазнала значного удару через вторгнення Росії. Проте реальне зростання було зумовлене активністю в будівельному секторі (зростання на 24,6%), що відображає суттєве збільшення інвестиційних витрат (на 52,9%) для підтримки зусиль із відбудови України на тлі триваючих руйнувань.

Зверніть увагу! Водночас підвищення країни в рейтингу може бути позитивним сигналом для інвесторів і міжнародних партнерів, однак не для її громадян.

Чому ж це не вплинуло на рівень життя українців?

У липні 2024 року Світовий банк зарахував Україну до переліку країн з доходами вищими за середні. Тому межа бідності для розрахунків щодо України становить 8,30 доларів на день. Якщо перевести в гривні, то йдеться про 345,28 гривні на день або 10 358,4 гривні на місяць.

Однак це значно менше ніж, наприклад, середня пенсія в Україні. Станом на 1 липня 2025 року середня виплата для пенсіонерів в Україні склала 6 410,2 гривні.

Нагадаємо! Кількість українців, які живуть у бідності, зросла на 1,8 мільйона з 2020 року, довівши загальну цифру до 8,8 мільйона, або 29 відсотків населення.