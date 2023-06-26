Ціни надвисокі: влада планує обмежити ставки за мікрокредитами

У Верховній Раді оглядають вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг. Пропонується на законному рівні обмежити ставки за мікрокредитами.

Відсоткові ставки за мікрокредитами можуть обмежити

Таку ініціативу впровадили народні депутати, повідомив голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Данило Гетманцев Голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики На сьогодні фіксуються надвисокі ціни на ринку мікрокредитування: денна номінальна ставка може сягати 5% на день, а середня номінальна річна процентна ставка - більше 1 000% річних.

Загалом у Раді хочуть ввести такі зміни:

обмежити денну процентну ставку за споживчим кредитом до 1% у день, від загального розміру кредиту (приблизно 350% річних);

заборонити кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит;

заборонити встановлювати у договорі про споживчий кредит умову про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом;

зобов'язати кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту до бюро кредитних історій.

Як Україні вдається покривати дефіцит в бюджеті

Значну роль у цьому питанні грає міжнародна підтримка, яка надходить до нас регулярно. Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла для 24 Каналу, що ситуація контрольована.

Роксолана Підласа Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Кожну другу гривню українського бюджету ми витрачаємо на потреби оборони. Фактично, маємо обороні видатки, які дорівнюють загальним видаткам до повномасштабного вторгнення. Наша видаткова частина бюджету зросла вдвічі.

В другу половину бюджету входять соцвиплати, допомога ВПО, потреби відновлення тощо. Ці сфери потрапляють в площину дефіциту бюджету, який фінансується з допомогою міжнародних партнерів.

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