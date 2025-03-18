Порівняння шокує: наскільки мінімальна пенсія в Україні менше ніж у Європі
- Мінімальна пенсія в Україні становить 2 361 гривню, або приблизно 52 євро.
- Мінімальні пенсії в Європі значно вищі, наприклад, у Швейцарії – 1 300 євро, в Іспанії – 1 000-1 300 євро, в Польщі – 425 євро.
Мінімальна пенсійна виплата в Україні поки що не змінилась. Зараз вона, як і раніше, складає 2 361 гривню.
Наскільки більша мінімальна пенсія у Європі
Зважаючи на теперішній курс мінімальна пенсія в Україні складає приблизно 52 євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.
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Зверніть увагу! В Україні зараз діє солідарна пенсійна система. В інших країнах присутні ще варіанти. Наприклад, накопичувальна, професійна чи добровільна системи.
Зараз одну з найвищих мінімальних пенсій мають пенсіонери у Швейцарії – 1 300 євро. Таку виплату можуть отримати самотні особи, які набули достатню кількість стажу.
Також високі пенсії у Іспанії:
- орієнтовно 1000 євро надається самотнім особам старше 65 років;
- 1 300 євро – якщо дружина чи чоловік пенсіонера перебувають на його утриманні.
Мінімальна пенсія у "сусідів" України дещо менша:
- у Румунії соціальна допомога пенсіонерам без мінімального стажу – 230 євро;
- у Польщі мінімальна пенсія – 425 євро;
- у Молдові – 150 євро;
- в Угорщині – 71 євро.
Цікаво! Мінімальна виплата для пенсіонерів у країнах Балтії дуже різниться. В Латвії вона складає – 166 євро, Естонії – 372 євро, Литві – 246 євро.